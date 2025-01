Santos anuncia a contratação de Tiquinho Soares, ex-Botafogo

O Santos confirmou nesta sexta-feira (24) a contratação do centroavante Tiquinho Soares, ex-Botafogo. O atacante de 34 anos se despediu mais cedo do clube nas redes sociais e assinou com o Peixe um contrato de três anos, válido até o fim de 2027.

Em vídeo criativo publicado nas redes sociais, o Peixe anunciou o seu novo camisa 9 com a participação de funcionários do clube, torcedores emblemáticos do time e também de ídolos. Todos fizeram a comemoração característica do atleta. Confira abaixo:

O meu atacante chegou! 9️⃣💪🏽 pic.twitter.com/bVYNPn60iJ — Santos FC (@SantosFC) January 24, 2025

O Botafogo topou pagar 12 milhões de euros + 2 milhões de euros em bônus pela contratação do zagueiro Jair, além de oferecer Tiquinho Soares em definitivo. A expectativa é que o centroavante seja o novo titular da equipe de Pedro Caixinha.

No Rio de Janeiro, Tiquinho rapidamente ganhou os corações dos botafoguenses. Foram 44 gols e 17 assistências em dois anos pelo Botafogo, sendo peça fundamental nas conquistas do Brasileirão e da Conmebol Libertadores de 2024.

Agora, Tiquinho Soares chega como o quinto reforço do Santos para a atual temporada. Anteriormente, o Peixe já havia anunciado os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy e o meia-atacante Thaciano.