Tiquinho Soares se despede do Botafogo e será reforço do Santos

O centroavante Tiquinho Soares se despediu nesta sexta-feira (24) do Botafogo. O atleta, que reforçará o Santos, publicou um texto nas redes sociais, acompanhado de um vídeo de momentos marcantes vividos no clube carioca.

De saída do Rio de Janeiro, o atacante de 34 anos deve assinar nos próximos dias com o Peixe, em uma negociação envolvendo o jovem zagueiro Jair. O Glorioso topou pagar 12 milhões de euros + 2 milhões de euros em bônus pela contratação da promessa santista, além de oferecer Tiquinho em definitivo.

A chegada de Tiquinho Soares ao Santos é muito comemorada pelo técnico Pedro Caixinha. Wendel Silva não vem agradando ao treinador e Luca Meirelles, de apenas 17 anos, ganhou chances mas não deve arcar ainda com o peso de resolver lá na frente. Júlio Furch está fora dos planos, aguardando para ser negociado, e Alfredo Morelos deve ser emprestado por mais uma temporada ao Atlético Nacional, da Colômbia.

Além de Tiquinho, o Santos também está confiante que vai anunciar o tão aguardado retorno de Neymar. A expectativa da diretoria do Peixe é confirmar a volta do astro até o fim de janeiro. No entanto, restam pendências entre o jogador e o Al-Hilal: as partes tentam chegar em um acordo de rescisão para que o atacante possa chegar à Vila Belmiro em um contrato, inicialmente, válido por seis meses.

Confira a despedida de Tiquinho Soares do Botafogo

“Chegou o dia de me despedir deste grande Clube, Botafogo muito obrigado por cada momento vivido com essa camisa , clube aonde fui muito feliz. Agradeço do fundo do meu coração, a todos os torcedores que sempre me apoiaram no melhor e no pior momento da minha vida e da minha carreira! Um beijo no coração de todos vocês.

Aos meu pequeninos (a) fãs , obrigado por todo o carinho , vocês foram fundamentais para mim todo esse tempo. Nunca vou esquecer tudo que passamos juntos …. Muito obrigado”