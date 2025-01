Santos FC e Farmácias Nissei iniciam parceria com ações no Paulistão

A Farmácia Nissei iniciou sua parceria com o Santos FC em grande estilo, aproveitando o primeiro jogo da temporada do Campeonato Paulista para promover uma série de ações interativas. A rede de farmácias realizou uma ação de sampling antes da partida, distribuindo snacks e um passeio do mascote pela região ao redor do estádio, com o intuito de aproximar a marca da torcida. Durante o trajeto, torcedores que respondessem corretamente à pergunta sobre a Nissei ser o novo patrocinador do clube ganhavam lembranças especiais.

Além disso, a marca também desafiou os torcedores a participarem de um concurso de embaixadinhas no espaço interativo, premiando os participantes com brindes ao completarem o desafio.

Após o jogo, o CEO da Nissei, Alexandre Maeoka, foi homenageado pelo presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira, com uma camisa oficial do clube personalizada com a logomarca da rede de farmácias. O gesto simboliza o início de uma parceria estratégica entre a Nissei e o time. “Este ano é especial para o Santos FC, e temos a honra de fazer parte dessa trajetória. O clube está prestes a alcançar a marca histórica de 13 mil gols, e a Nissei estará ao lado dessa conquista”, afirmou Maeoka.

A partida de estreia do Santos no Campeonato Paulista terminou com vitória sobre o Mirassol. Com dois gols de Guilherme, o time da casa garantiu o triunfo por 2 a 1, estreando com força na competição.