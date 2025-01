Santos anuncia a saída do CEO Paulo Bracks

O Santos anunciou nesta segunda-feira (20) a saída de Paulo Bracks, que ocupava o cargo de diretor geral. Bracks estava vinculado ao clube desde junho do ano passado e decidiu pedir desligamento.

A contratação de Bracks pelo Santos ocorreu com o intuito de assumir a função de CEO, onde seria responsável por realizar um diagnóstico abrangente em diversas áreas do clube, além do departamento de futebol. Entretanto, em dezembro do mesmo ano, a diretoria decidiu nomear Pedro Martins como novo CEO, redirecionando Bracks para a gestão e reorganização das áreas administrativas, sem envolvimento direto no futebol.

O Santos Futebol Clube comunica a saída do profissional Paulo Bracks.



O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira. pic.twitter.com/CS9BGbe9my — Santos FC (@SantosFC) January 20, 2025

No início deste ano, Bracks fez uma visita ao CT Rei Pelé para observar um treinamento da equipe, mas sua atuação já havia sido limitada ao papel de diretor administrativo. A gestão do futebol passou a ser responsabilidade de Pedro Martins, que também ocupa a função de executivo de futebol, ao lado de Guilherme Souza, o atual gerente da área.

Em comunicado à imprensa, Paulo Bracks expressou sua gratidão ao presidente do clube, Marcelo Teixeira, e aos funcionários, ressaltando os objetivos alcançados durante sua gestão no Peixe. “Sou muito grato ao Presidente Marcelo Teixeira e à diretoria pela oportunidade. Em 2024, alcançamos todos os principais objetivos da gestão: retorno à Série A, título da Série B, equilíbrio financeiro, potencialização de receitas, controle jurídico e otimização do contrato da nova arena. Agradeço aos funcionários e jogadores pelo ótimo e saudável convívio que tivemos nesses sete meses de trabalho. Desejo sucesso ao clube na temporada!” declarou Bracks.

Recentemente, surgiram rumores sobre o interesse do Atlético-MG em Paulo Bracks. O clube mineiro tem monitorado o mercado em busca de novos nomes para preencher a função executiva.