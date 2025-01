Neymar pode voltar ao Santos: negociação com Al Hilal avança

A torcida do Santos F.C. vive um misto de esperança e ansiedade com a possibilidade de retorno de Neymar Jr. à Vila Belmiro. Um acordo preliminar foi estabelecido sobre a remuneração do jogador, que estaria disposto a assinar um contrato de seis meses com o clube. No entanto, o principal obstáculo continua sendo o vínculo de Neymar com o Al Hilal, da Arábia Saudita, válido até junho deste ano.

Negociações e desafios contratuais

Os dirigentes santistas demonstram otimismo, sobretudo em razão da situação atual do atacante em seu clube. Neymar, que enfrenta dificuldades físicas, foi deixado de fora da lista de convocados pelo técnico Jorge Jesus para o Campeonato Saudita. Essa exclusão abre margem para conversas sobre uma possível rescisão contratual, embora o processo seja complexo.

Atualmente, Neymar tem cerca de US$ 65 milhões (R$ 394 milhões) a receber do Al Hilal. O jogador não parece inclinado a renunciar a essa quantia, e uma das alternativas seria o parcelamento do valor em longo prazo. Essa ideia, no entanto, não foi inicialmente bem recebida pelos dirigentes sauditas.

A situação se agravou com as declarações de Jorge Jesus, que destacou a dificuldade de Neymar em acompanhar o ritmo do elenco, reforçando o cenário para uma possível negociação.

O retorno e o impacto para Neymar

Além de ser uma jogada estratégica para o Santos, o retorno pode ser fundamental para Neymar recuperar seu ritmo competitivo. Com recentes lesões graves no joelho e problemas musculares, o atacante precisa atuar em uma liga para reingressar na seleção brasileira, especialmente com as Eliminatórias em andamento.

Para convencer Neymar, o Santos utilizou tecnologia de inteligência artificial em um vídeo no qual a voz do eterno Pelé argumenta sobre a importância do retorno do craque à Vila Belmiro. A ação foi bem recebida, segundo os dirigentes do clube.

História vitoriosa com a camisa do Santos

Antes de brilhar na Europa e no Oriente Médio, Neymar deixou uma marca histórica no Santos: 225 jogos, 136 gols, 64 assistências e seis títulos importantes, incluindo:

Três Campeonatos Paulistas (2010, 2011, 2012)

(2010, 2011, 2012) Copa do Brasil (2010)

(2010) Copa Libertadores (2011)

(2011) Recopa Sul-Americana (2012)

A expectativa da torcida é que o retorno de Neymar possa reativar a magia que encantou o futebol brasileiro e mundial.