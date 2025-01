Torcida pede retorno de Neymar ao Santos

Com um contrato que se estende até o meio deste ano com o Al-Hilal, Neymar está em uma posição que lhe permite assinar um pré-contrato com qualquer clube interessado. Recentemente, durante a vitória do Santos sobre o Mirassol por 2 a 1 no Campeonato Paulista, a torcida do Peixe manifestou seu desejo de ver o ídolo de volta à equipe, entoando gritos como “Olê, olê, olê, olá, volta pra sua casa Neymar!”.

Atualmente defendendo as cores do Al-Hilal, o atacante brasileiro tem enfrentado desafios significativos em sua trajetória. Apesar de estar vinculado ao clube saudita desde 2023, Neymar participou apenas de sete partidas devido a lesões que o afastaram dos gramados por mais de um ano. O técnico Jorge Jesus confirmou que o jogador não deve ser inscrito para a competição principal da liga saudita, mas enfatizou a importância de Neymar na disputa da Champions League da Ásia e no Mundial de Clubes.

A possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro é real, mas Neymar também tem despertado interesse na Major League Soccer (MLS), especialmente por parte do Chicago Fire e do Inter Miami. Com sua experiência e talento inegáveis, ele se torna um alvo atraente para diversos clubes internacionais.

Neymar iniciou sua carreira profissional no Santos, onde fez sua estreia em março de 2009. Durante seus mais de quatro anos com a equipe, ele se destacou como o maior artilheiro após a era Pelé, acumulando 136 gols em 225 partidas. Além disso, conquistou importantes títulos pelo clube, incluindo três campeonatos paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Conmebol Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).

Um dos momentos mais marcantes da sua carreira no Santos foi quando recebeu o Prêmio Puskas da FIFA em 2011 pelo gol mais bonito do ano. A impressionante jogada ocorreu em uma partida emocionante contra o Flamengo, onde Santos foi derrotado por 5 a 4 na Vila Belmiro.

A expectativa em torno de Neymar continua alta, tanto entre os torcedores santistas quanto entre os admiradores do futebol mundial. Com sua situação contratual em aberto e rumores de transferências circulando, todos aguardam ansiosamente os próximos passos do craque brasileiro.