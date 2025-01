MLS mira Neymar como próximo astro e agita mercado de transferências

A Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos, continua a atrair grandes talentos do esporte, especialmente após a chegada de astros como Lionel Messi e Luis Suárez. Recentemente, o interesse por Neymar, atualmente vinculado ao Al-Hilal da Arábia Saudita até junho de 2025, tem ganhado destaque. Segundo o jornal francês L’Équipe, clubes como Chicago Fire e Inter Miami já estão se mobilizando para negociar com o jogador.

Negociações em andamento e desejo de Neymar

As diretorias das duas equipes teriam iniciado contatos com os representantes de Neymar, que expressou publicamente seu desejo de reviver o trio histórico com Messi e Suárez, lembrando os momentos áureos vividos no Barcelona. “Seria incrível jogar novamente com Messi e Suárez. Eles são meus amigos e ainda mantemos contato. Reviver esse trio seria interessante”, afirmou o jogador.

Em declarações no final de 2024, Jorge Más, proprietário do Inter Miami, evitou comentar sobre nomes específicos, mas destacou o interesse em contar com talentos como Neymar. David Beckham, outro co-proprietário do clube, reforçou o entusiasmo: “Neymar é jogador do Al-Hilal. Não sei o que ele pretende fazer, mas sonhamos em ter os melhores jogadores do mundo. Se Neymar decidir vir para os EUA e jogar no Inter Miami, certamente seria uma grande adição”.

Histórico recente de lesões e desafios físicos

Apesar do interesse, Neymar enfrenta questionamentos sobre sua condição física. Desde sua chegada ao Al-Hilal, o jogador lidou com lesões significativas, incluindo uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. Recentemente, uma nova lesão na parte posterior da coxa direita reacendeu preocupações sobre sua recuperação e forma física para encarar novos desafios.

À medida que as conversas avançam, torcedores e especialistas acompanham de perto o futuro de Neymar e seu possível impacto na crescente relevância da MLS no cenário internacional.