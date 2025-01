Neymar negocia com três clubes da MLS

Neymar pode estar prestes a deixar o Al Hilal nesta janela de transferências em janeiro, com o futebol dos Estados Unidos sendo um dos destinos mais discutidos para o jogador brasileiro.

A informação, veiculada pela ESPN, aponta que o atacante, atualmente vestindo a camisa 10 do Al Hilal, está em conversas com três clubes, incluindo o Chicago Fire. A possibilidade surge em um momento onde os rumores sobre uma saída de Neymar da Arábia Saudita têm se intensificado.

Além das especulações envolvendo Flamengo e Santos, o Inter Miami também tem sido mencionado como um destino potencial para o craque. No entanto, uma fonte próxima ao clube americano afirmou que, neste momento, o Inter Miami não está entre as opções viáveis para a contratação do jogador. O novo técnico da equipe, Javier Mascherano, declarou que seria “impossível” integrar Neymar ao elenco devido às atuais restrições de escalação impostas pela Major League Soccer (MLS).

Apesar das dificuldades, a possibilidade de Neymar atuar no Inter Miami ainda não foi completamente descartada. Segundo informações da ESPN, vários fatores atraem o jogador para Miami, como a chance de reencontrar amigos de destaque, como Messi e Suárez, e um estilo de vida que lhe agrada.

Neymar, contratado pelo Al Hilal por uma quantia significativa, teve um início de carreira na Arábia Saudita marcado por adversidades. Ele participou de apenas sete partidas devido a uma lesão severa no joelho que o afastou por um longo período. Após seu retorno, uma nova lesão muscular o manteve fora novamente.

Aos 32 anos, Neymar completará 33 anos no próximo dia 5. Agora, resta saber se ele iniciará essa nova fase da carreira em um novo clube.