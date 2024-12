Neymar marca gol em amistoso do Al-Hilal após lesão

O atacante Neymar Júnior parece estar recuperado da lesão na coxa. Nesta segunda-feira (30), o craque brasileiro participou de um amistoso do Al-Hilal e, além de ter entrado em campo, contribuiu marcando um dos gols da equipe.

Os saudita venceram por 2 a 0 o Al Fayha, atuando nas dependências do clube. Neymar abriu o placar com chute de perna direita, na entrada da área. O camisa 10 também teve uma colaboração no segundo gol: ele deu um corta-luz para Malcom, que bateu no cantinho e também guardou o seu.

Neymar não jogava pelo Al-Hilal desde novembro, quando retornou após se recuperar de uma cirurgia no joelho. Porém, na oportunidade, o astro brasileiro acabou sentindo novamente um desconforto, dessa vez na coxa, e precisou ser substituído. Agora, o atleta parece esta recuperado e pronto para retornar oficialmente aos gramados.

Al-Hilal tem vínculo com Neymar até junho de 2025, possibilitando o atacante assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. Ainda não foi tratado o assunto de uma possível renovação. No Brasil, o camisa 10 é muito ligado ao Santos, que sonha com seu retorno após cerca de 12 anos.