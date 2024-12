Neymar se declara ao Santos e rejeita proposta para jogar no Corinthians

No último final de semana, Neymar Jr. participou do evento ‘BSOP One Neymar Jr Edition’, promovido em colaboração com o PokerStars, onde aproveitou para discutir sua carreira no futebol enquanto se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Durante a ocasião, o astro brasileiro expressou sua profunda ligação com o Santos, clube que o revelou ao mundo do futebol.

Ao ser abordado por um fã, Neymar não hesitou em exaltar sua equipe do coração, afirmando: “Esse aqui é o maior time do mundo. Santos! Esquece. Maior time do mundo, maior do que tudo. Revelou o rei (Pelé) e o príncipe (Neymar)… Fala outra coisa, fala aí”. O jogador enfatizou a importância histórica do Santos ao referir-se à lenda Pelé, destacando uma coroa estampada na camisa que homenageia o Rei do Futebol.

A interação entre Neymar e André Akkari, ex-jogador profissional de pôquer e amigo pessoal do atleta, também rendeu momentos descontraídos. Akkari fez um apelo para que Neymar considerasse jogar pelo Corinthians, mas o craque foi claro em sua resposta: “Respeito muito o Corinthians, mas você tem que respeitar muito o Santos. Sei que sou jovem ainda, mas é muito difícil, né? O Santos é o time do meu coração”.

Enquanto Neymar se dedica à recuperação e aguarda a conclusão de seu contrato com o Al-Hilal, ele permanece focado em suas decisões futuras na carreira. A presença de Memphis Depay no evento trouxe ainda mais destaque à conversa, com o jogador elogiando Neymar e reconhecendo sua importância para a seleção brasileira. “Ney sabe o que falei para ele, é algo entre nós. Mas, claro, ele é muito importante para o país, uma superestrela, com talento para levar o Brasil ao título da Copa do Mundo”, comentou Depay.

É interessante notar que embora ambos os atletas tenham compartilhado experiências no Barcelona, suas passagens pelo clube foram em períodos distintos: Neymar atuou lá de 2013 a 2017 e Memphis de 2021 a 2022. A expectativa agora gira em torno dos próximos passos de Neymar enquanto ele reflete sobre seu futuro no futebol.