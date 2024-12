Otero deixa o Santos e fecha com o Nacional, do Uruguai

O atacante Romulo Otero, que atuou pelo Santos nesta temporada, foi anunciado nesta segunda-feira (30) como novo reforço do Nacional, do Uruguai. O vínculo será válido por dois anos, vencendo no final de 2026.

O venezuelano de 32 anos caiu nas graças da torcida santista durante a campanha da Série B do Campeonato Brasileiro e a expectativa era que ele ficasse. No entanto, apesar das partes terem conversado sobre uma possível renovação do contrato (que se encerraria em 31 de dezembro), o atleta escolheu deixar o clube.

Ainda, um fator determinante para a saída de Otero foi a chegada de Pedro Caixinha. O novo técnico do Santos não se empolgou com a permanência do camisa 22, que escolheu assinar com o clube uruguaio.

Portanto, Romulo Otero deixa o Santos com 51 partidas na temporada, tendo marcado oito gols e distribuído cinco assistências. No Nacional, o atacante venezuelano jogará a Copa Libertadores em 2025.