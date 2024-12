Santos se aproxima da contratação de Thaciano, do Bahia

O Santos está muito próximo de finalizar mais uma contratação no mercado da bola. O Peixe encaminhou a chegada do atacante Thaciano, do Bahia, que chegaria em definitivo à Vila Belmiro.

Para avançar nas tratativas, o Peixe enviou uma proposta de dois milhões de euros (aproximadamente R$ 13 milhões) ao clube baiano pelo atleta de 29 anos. O montante seria pago em várias pequenas parcelas.

Ainda, o acordo incluiria o perdão de uma dívida que o Bahia tem com o Santos referente à contratação do volante Jean Lucas. O Tricolor de Aço deve ao Peixe cerca de dois milhões e meio de euros (aproximadamente R$ 16 milhões), que seriam quitados com esse acordo. Os baianos aceitaram os termos.

Thaciano tem uma rápida passagem pelas categorias de base do Santos entre 2016 e 2017, emprestado pelo Boa Esporte. Cerca de oito anos depois, o atleta agora voltará a vestir a camisa do Alvinegro Praiano, sendo um dos reforços mais caros das últimas temporadas, somando todas as nuances do acordo.

Polivalente, o camisa 16 atuou tanto de centroavante quanto de segundo atacante, às vezes até sendo improvisado no meio-campo, mas tem rápida adaptação aos estilos de jogo. Desde que chegou ao Bahia em 2023, o jogador soma 95 jogos, com 21 gols e 12 assistências.

Além de Thaciano, o Santos está bem próximo de fechar a contratação do meia Giuliano Galoppo, junto ao São Paulo, por empréstimo com obrigação de compra. Ainda, o Peixe negocia com Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, e está apalavrado com o zagueiro Luisão, do Novorizontino.