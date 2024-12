Santos avança e fica próximo de contratar Galoppo, do São Paulo

O Santos avançou nas tratativas com o São Paulo e está muito perto de fechar a contratação do meia Giuliano Galoppo. Os clubes já têm o acordo e resta apenas a assinatura do contrato para que o anúncio oficial seja feito.

O vínculo do atleta argentino de 25 anos com o Peixe terá duração de um ano, com obrigação de compra através de metas pré-estabelecidas. Os valores da negociação não foram revelados.

Atualmente, Galoppo enfrenta dificuldades em ter tempo de jogo sob o comando do técnico Zubeldía e expressou seu desejo de encontrar um novo clube onde possa atuar com mais regularidade na próxima temporada. O Racing também manifestou interesse pelo jogador, embora ainda não tenha iniciado negociações.

Recentemente, o Santos tentou viabilizar uma troca envolvendo os atacantes Lucas Barbosa e Luciano com o São Paulo, mas a proposta foi rejeitada pela diretoria do Tricolor. Além das tentativas de negociação com o São Paulo, o Santos também mantém diálogos com o Palmeiras sobre os jogadores Rony e Zé Rafael.

Giuliano Galoppo se destacou como artilheiro do Campeonato Paulista em 2023 e acumula um gol e duas assistências em 28 partidas nesta temporada. O meia argentino foi adquirido pelo São Paulo em 2022 por um valor aproximado de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 22 milhões), transferido do Banfield, sua equipe anterior na Argentina.