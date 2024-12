Neymar autografa camisa do Santos em evento de poker e diz: “Maior time do mundo”

O astro Neymar mexeu mais uma vez com o coração do torcedor do Santos. Em um evento de poker, o atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, autografou uma camiseta do Peixe e rasgou elogios mais uma vez ao seu ex-clube.

“Esse aqui é o maior time do mundo. Santos, esquece. Revelou o rei (Pelé) e o príncipe (Neymar). Alguém fez mais que esse cidadão (Santos)? Tem que respeitar!”, disse Neymar.

Na mesma conversa, um dos amigos de Neymar fez um ‘convite’ para que o craque fosse jogar no Corinthians. No entanto, Ney prontamente negou e disse: “Muito difícil. Sei que sou jovem, mas é muito difícil.”

A expectativa dos torcedores mais otimistas do Santos é que Neymar volte ao clube em julho de 2025, quando seu contrato com o Al-Hilal se encerra. No entanto, até o momento, essa possibilidade é bastante remota.

Ainda em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, logo após voltar a jogar, o camisa 10 tem futuro incerto na Arábia Saudita e deve voltar a jogar de fato apenas em 2025. Enquanto isso, os santistas se apegam aos mínimos detalhes e pedem incansavelmente pela volta do ídolo “para casa”.