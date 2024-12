Neymar reflete sobre sua saída do PSG e nova fase no Al-Hilal

Em uma recente entrevista ao programa “Bartoli Time”, transmitido pelo canal francês RMC Sport, Neymar compartilhou seus sentimentos em relação ao tumultuado término de sua passagem pelo Paris Saint-Germain (PSG). Atualmente atuando pelo Al-Hilal, na Arábia Saudita, o jogador brasileiro expressou sua decepção com a forma como foi tratado por alguns dirigentes e torcedores do clube francês.

“Senti que houve injustiça, pois sempre me dediquei ao máximo em campo. Embora não guarde ressentimentos, fiquei triste com a maneira como fui tratado por parte da torcida, especialmente em momentos extremos, quando pessoas tentaram invadir minha casa e me insultar. Isso ultrapassou todos os limites”, afirmou Neymar.

O atacante de 32 anos também comentou sobre a deterioração da relação com os fãs, afirmando: “A nossa relação já não era de respeito, mesmo eu sempre tendo respeitado a torcida. Foi uma fase difícil e complicada para mim. Apesar da tristeza que isso gerou, é algo que já passou. Não tenho ressentimentos com o clube em si, mas sim com alguns dos que o dirigem e com certos torcedores”.

A saída de Neymar do PSG foi marcada por uma série de lesões e críticas constantes da torcida, especialmente em decorrência das eliminações nas competições europeias, uma obsessão do clube. O jogador destacou sua contribuição significativa durante seu tempo no PSG, lembrando que a equipe alcançou sua primeira final de Liga dos Campeões com ele em campo. “Infelizmente, não conseguimos vencer. Mas é importante lembrar que levamos o clube até essa fase histórica. O objetivo de conquistar a Champions continua vivo dentro do PSG“, ressaltou.

Neymar deixou o PSG em agosto de 2023 para se juntar ao Al-Hilal. Desde então, enfrentou desafios físicos significativos, incluindo uma grave lesão no joelho durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo, que o afastou dos gramados por mais de um ano. Apesar de suas dificuldades recentes, ele reafirma sua satisfação em sua nova jornada: “Não estava feliz no PSG; o clube e o treinador já não contavam mais comigo. A oferta do Al-Hilal foi atraente e estou impressionado com a recepção aqui e a evolução da liga local. Minha família e eu estamos certos de que tomamos a decisão correta ao vir para cá”.