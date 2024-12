Dupla do Santos é convocada para Seleção sub-20

O zagueiro Jair e o lateral-direito JP Chermont, ambos do Santos, foram convocados para a Seleção Brasileira sub-20. O Brasil participará do torneio Sul-Americano da categoria entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro, na Venezuela.

Dessa forma, os Meninos da Vila não farão parte da delegação santista que vai aos Estados Unidos no mês que vem para a pré-temporada. O Peixe disputará a Orlando Cup, competição que também contará com o Fortaleza e o Miami United, clube local que disputa a Major League Soccer (MLS). Troneio acontece entre os dias 11 e 19 de janeiro.

De acordo com a tabela base divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o Paulistão deve começar no dia 15 de janeiro. Sendo assim, tanto Jair quanto JP Chermont também devem perder as primeiras rodadas do Estadual.

O Santos está no grupo B do Campeonato Paulista, juntamente com Portuguesa, Red Bull Bragantino e Santo André.