Santos empresta o zagueiro Alex Nascimento à Portuguesa

O Santos emprestou o zagueiro Alex Nascimento para a Portuguesa. O tempo de contrato não foi divulgado, mas a tendência é que seja válido até o fim da temporada de 2025.

A Lusa anunciou um pacotão de reforços na tarde/noite desta quinta-feira (19) e o atleta santista foi confirmado no clube. Além dele, também chegaram o goleiro Bruno Bertinato, o lateral-esquerdo Lucas Hipólito e o volante Fernando Henrique.

Recém-vendida por R$ 1 bilhão, a Portuguesa SAF disputará não só a primeira divisão do Campeonato Paulista, mas também a Série D do Campeonato Brasileiro. A Lusa volta a ter um calendário ‘cheio’ depois de muito tempo e segue se reforçando para os desafios da próxima temporada.

O Santos, por sua vez, completou um mês sem técnico. Renato Gaúcho agradeceu as conversas com o Peixe, assim como elogiou o projeto esportivo apresentado, mas negou o convite. Ele alega precisar descansar e não vai assumir nenhum clube no momento.