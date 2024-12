São Paulo anuncia saída do lateral Rafinha

O São Paulo anunciou, na tarde desta sexta-feira (20), a saída do lateral Rafinha. O contrato do atleta termina em 31 de dezembro e não será prorrogado, em decisão tomada após reuniões entre as partes.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o Tricolor relembrou momentos marcantes do defensor no clube. Ainda, tiveram algumas palavras de Rafinha que, em tom emocionado, se despediu do São Paulo.

“Fala, torcida tricolor! Rafinha aqui. Esse é um dia que eu sabia que ia chegar… e a gente nunca está preparado. Fico feliz em fazer parte desta retomada do São Paulo em busca das conquistas. O Rafinha sempre vai estar aqui, torcendo de longe”, expressou o jogador.

Rafinha chegou ao São Paulo em 2022 após passagem pelo Grêmio. Vestindo a camisa tricolor, o lateral atuou em 116 jogos, tendo marcado apenas um gol – marcado nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023, diante do Palmeiras.

Em termos de títulos, a carreira recheada de Rafinha ficou ainda mais repleta de troféus com os dois vencidos em sua passagem pelo Soberano. O lateral venceu os inéditos títulos da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa do Brasil de 2024.

Aos 39 anos, Rafinha ainda estuda qual será seu próximo passo na carreira. Rumores apontam que o atleta pode retornar ao Coritiba, clube que o lançou para o futebol.