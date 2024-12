Santos desiste de pré-temporada nos Estados Unidos

O Santos divulgou uma nota oficial na noite desta sexta-feira (27) anunciando que desistiu de participar da Orlando Cup Pro Series, torneio de pré-temporada que seria disputado nos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado santista, a desistência se dá tanto pela mudança de planejamento com a chegada da nova comissão técnica, quanto pela mudança dos participantes. Ainda, as partidas não seriam transmitidas para o Brasil por por plataformas digitais e televisivas, o que incomodou o clube.

Quando foi anunciada, a Orlando Cup teria a participação de Santos, Fortaleza e Atlético Nacional, da Colômbia. Porém, os colombianos optaram por não fazer a pré-temporada nos EUA e o Miami United entrou no lugar. O clube disputa apenas a quarta divisão do futebol norte-americano.

A chegada do técnico Pedro Caixinha também foi um fator determinante para que o Peixe desistisse do torneio. Isso porque o treinador português prefere fazer a preparação de seu elenco no CT Rei Pelé, tendo em vista a proximidade do início do Campeonato Paulista de 2025, previsto para começar nos primeiros dias de janeiro.

Confira a nota oficial do Santos na íntegra

“Em função do planejamento estabelecido pela nova comissão técnica e considerando a mudança das condições apresentadas pelos organizadores da competição, o Santos Futebol Clube anuncia que optou por não participar do torneio de pré-temporada Orlando Cup Pro Series, que será realizado nos EUA em janeiro.

Os organizadores do torneio já foram notificados. A decisão foi tomada em decorrência da mudança de uma das equipes participantes, com evidente redução da qualidade técnica, e pela não confirmação de transmissão do torneio para o Brasil por plataformas digitais e televisivas, diferentemente da expectativa apresentada inicialmente.

Desta forma, a pré-temporada será realizada totalmente no CT Rei Pelé, comandada pelo novo treinador Pedro Caixinha, a partir do dia 3 de janeiro de 2025.

Santos Futebol Clube.“