Pedro Caixinha vai ao CT do Santos e discute planejamento de 2025

O técnico Pedro Caixinha, anunciado há poucos dias como novo comandante do Santos, chegou ao Brasil nessa quinta-feira (26) após passar férias em Portugal. O treinador conversou com o presidente Marcelo Teixeira e fez um tour pelo CT Rei Pelé.

Entre hoje e amanhã, em conjunto com outros profissionais do clube, Caixinha vai dar sequência ao planejamento do time para a temporada de 2025 antes do recesso de Ano Novo. Além de reforços, o português também deve expor suas ideias sobre o elenco atual, de quem fica e quem pode sair.

“É grande prazer representar um clube com esta grandeza. Todos sabemos que o Santos é de dimensão mundial por aquilo que foi criado no passado e por aquela figura máxima que representa o Rei Pelé. Agora é tempo de voltarmos ao trabalho. Estamos aqui para conhecer toda a infraestrutura, conhecer também as pessoas, fazermos a nossa avaliação e começamos a fazer aquilo que é a preparação, que é o mais importante para o quanto antes, assim que definirmos o regresso aos trabalhos, já termos toda essa informação e começamos a trabalhar com a máxima intensidade possível“, disse Caixinha, sobre assumir o Santos.

Como adiantado pelo novo CEO do Santos, Pedro Martins, a apresentação oficial de Pedro Caixinha como novo técnico do Peixe deve ficar para o começo de janeiro. O português assinou contrato de dois anos com o clube.

O Santos disputará uma pré-temporada nos Estados Unidos, junto com o Fortaleza e o Miami United. As três equipes se enfrentarão em busca da taça da Orlando Cup, mas o principal objetivo das equipes é fazer testes antes dos compromissos oficiais da temporada de 2025.