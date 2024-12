Santos anuncia Pedro Martins como novo CEO

O Santos anunciou, na tarde desta segunda-feira (23), a contratação de Pedro Martins. O profissional chega para o cargo de CEO do clube, e atuará na parte de administração esportiva.

A confirmação aconteceu numa entrevista coletiva concedida pelo presidente Marcelo Teixeira, na Vila Belmiro. O mandatário santista confirmou a chegada de Pedro e explicou um pouco da função que ele exercerá na Baixada Santista.

Pedro Martins foi desligado do Botafogo na manhã desta segunda e aceitou a proposta do Santos. O novo profissional do Peixe irá trabalhar ao lado de Paulo Bracks, que segue normalmente em sua posição.

“Após refletir longamente sobre a possibilidade de assumir uma nova função em outro clube de futebol, optei sair para o novo desafio. Uma decisão difícil, por toda a intensidade dos últimos meses e a conexão criada com as pessoas”, disse o profissional em suas redes sociais.