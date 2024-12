Botafogo anuncia saída de Pedro Martins, que pode ir para o Santos

Na manhã desta segunda-feira, o Botafogo confirmou a saída do diretor de futebol, Pedro Martins. As informações apontam que o profissional deve assumir uma nova função no Santos, clube que está em busca de reestruturação após recentes mudanças em sua diretoria.

Pedro Martins teve um papel crucial nas recentes conquistas do Botafogo, incluindo a Libertadores e o Campeonato Brasileiro da atual temporada. Sua trajetória profissional inclui passagens significativas por clubes como Ferroviária, Athletico-PR, Cruzeiro e Vasco, além de sua atuação na Federação Paulista de Futebol (FPF).

Em meio a essas mudanças, o Santos anunciou recentemente a contratação de Guilherme Sousa para o cargo de gerente de futebol. O clube ainda conta com uma equipe administrativa composta pelo CEO Paulo Bracks, pelo executivo Alexandre Gallo e pelo coordenador Léo, que estão juntos na missão de reerguer a equipe.

O Santos ainda enfrenta a tarefa urgente de encontrar um novo técnico, após a demissão de Fábio Carille. Entre os nomes especulados para o comando da equipe estão Luís Castro, Renato Gaúcho, Gustavo Quinteros, Gustavo Costas e António Oliveira.

Visando 2025, o Santos se prepara para as competições do Paulistão, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A diretoria está sob pressão para definir rapidamente um novo comandante e dar continuidade ao planejamento estratégico para a próxima temporada.