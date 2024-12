Santos confirma a contratação de Pedro Caixinha como novo técnico

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (23), na Vila Belmiro. Em um discurso em conjunto com o novo CEO do clube, Pedro Martins, foi feito o anúncio de que Pedro Caixinha está fechado para ser o próximo técnico do Peixe.

Teixeira disse que Pedro conduziu as negociações no final de semana e que o negócio foi fechado e concretizado no último domingo (22). O tempo de contrato não foi informado durante a coletiva.

“Gostaria de dar as boas-vindas a Pedro Caixinha, novo treinador do Santos. Nós tivemos algumas conversas e ele entendeu rapidamente o que nós estamos tentando construir para o clube. Foi uma conversa fácil. Tivemos similaridade de pensamentos. Essa foi a prioridade total desde que eu fechei com o Santos”, disse Pedro Martins.

“Conversei com Caixinha sobre nossa pré-temporada e sobre o elenco. Nós vamos tentar caminhar com esse planejamento da melhor forma possível”, completou.

Pedro Caixinha estava livre no mercado desde que deixou o Red Bull Bragantino em meados desta temporada. O português esteve próximo de acertar com o Grêmio, mas a negociação acabou melando de última hora. Diante disso, o Santos fechou com o comandante.

Com o técnico fechado, o Santos deve intensificar a busca por reforços e anunciar contratações já engatilhadas, como a de Giuliano Galoppo, do São Paulo. Outros nomes devem agitar os bastidores da Vila Belmiro nos próximos dias.