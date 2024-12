Grêmio desiste de Pedro Caixinha e mira outros nomes para 2025

A paciência da diretoria do Grêmio se esgotou em relação a Pedro Caixinha. Após um período de espera sem uma resposta definitiva do treinador português sobre sua aceitação à proposta feita, o clube gaúcho decidiu encerrar as negociações e agora volta suas atenções para o mercado em busca de um novo comandante para a próxima temporada.

As tratativas entre as partes se tornaram desgastantes devido às exigências apresentadas por Caixinha, que incluem solicitações como passagens aéreas para sua família, moradia em Porto Alegre e proteção contra variações cambiais. Essas demandas, que começaram a surgir na semana anterior, complicaram ainda mais o acordo.

Apesar dos esforços da direção tricolor para atender às expectativas do técnico e concluir o acerto, a situação permaneceu estagnada durante o final de semana. Com a falta de uma resposta clara e novas exigências surgindo, a cúpula gremista se viu obrigada a finalizar as conversas nesta segunda-feira.

Agora, a prioridade do Grêmio é encontrar um substituto para Renato Portaluppi, visando iniciar o planejamento para a próxima temporada o mais rapidamente possível. Informações revelam que a diretoria já tinha iniciado uma prospecção de nomes antes mesmo da ruptura com Caixinha.

Embora o nome do novo alvo ainda permaneça em segredo nos bastidores da Arena, fontes afirmam que se trata de uma opção que até então não havia sido considerada publicamente. Até o momento, a única movimentação oficial do Grêmio foi o retorno de Rogério Dias, conhecido como Rogerinho, ao cargo de preparador físico da equipe.

A retomada das atividades está prevista para o dia 8 de janeiro de 2025, quando os jogadores retornarão aos treinos sob nova direção.