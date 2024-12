Atlético Nacional desiste, e Santos enfrentará time dos EUA em pré-temporada

O Santos se prepara para participar da Orlando Cup, torneio de pré-temporada que acontecerá entre os dias 11 e 19 de janeiro. O torneio contará com o Fortaleza e com o Miami United, clube que disputa a quarta divisão dos Estados Unidos.

O Atlético Nacional, da Colômbia, era o terceiro integrante da competição, mas acabou desistindo da sua participação. Dessa forma, o Miami United entrou na vaga dos colombianos e será adversário do Peixe e do Leão do Pici.

A Orlando Cup deve acontecer durante o começo do Campeonato Paulista de 2025. De acordo com a tabela base divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o Paulistão deve ter início no dia 15 de janeiro.

O Santos está no grupo B do Campeonato Paulista, juntamente com Portuguesa, Red Bull Bragantino e Santo André.