Santos busca a contratação de Lucas Evangelista a pedido de Caixinha

O Santos busca a contratação do meia Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino. O atleta foi um pedido do novo técnico Pedro Caixinha, que está em conversas com a diretoria na reformulação do elenco.

O treinador português trabalhou com Evangelista no clube de Bragança Paulista e gostaria de contar com ele no Peixe. Para isso, o Santos oferece o atacante Guilherme – que também interessa ao Vasco – como moeda de troca pelo meio-campista. O nome agrada ao Bragantino.

O Alvinegro está confiante no sucesso das negociações, mas elas ainda não avançaram. A tendência é que ocorram novas conversas nos próximos dias para que o ‘troca-troca’ saia entre as equipes.

Tanto Guilherme quanto Lucas Evagelista têm 29 anos e foram adquiridos por Santos e Red Bull Bragantino, respectivamente, por valores semelhantes. O Peixe pagou R$ 5 milhões ao Grêmio no começo deste ano, enquanto o Massa Bruta desembolsou R$ 7 milhões ao Nantes, da França, em 2021.

O Santos tem também engatilhada a contratação do meia Giuliano Galoppo, do São Paulo. As equipes estão próximas de um acordo em que o jogador desembarcaria na Vila Belmiro por empréstimo de um ano com obrigação de compra através de metas pré-estabelecidas em contrato.