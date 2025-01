Santos envia proposta oficial para contratar o lateral Danilo

O Santos entrou na briga pela contratação do lateral-direito Danilo. O atleta está de saída da Juventus e deve ficar livre no mercado nos próximos dias.

A fim de convencer o defensor de 33 anos a voltar ao Brasil, o Peixe colocou na mesa um contrato longo (tempo não especificado) e o maior salário do atual elenco. A oferta está nas mãos de Danilo e seus representantes e será analisada.

Fora dos planos da Juventus para a temporada, o técnico Thiago Motta já admitiu publicamente que a saída de Danilo do clube é iminente. Diante da notícia, clubes começaram a procurar o lateral. O Napoli, da Itália, é quem lidera a corrida pela contratação no momento.

No Brasil, o Santos enfrenta a concorrência principalmente do Flamengo, que também tem interesse no jogador. O clube da Vila Belmiro terá que se sobressair contra clubes com maior poderio financeiro para acertar com o atleta.

Formado nas categorias de base do América-MG, Danilo criou grande identificação no Santos por estar presente na conquista do tricampeonato da Libertadores em 2011. O lateral se destacou, inclusive fazendo gol na final, e foi vendido para o Porto, de Portugal.

Com passagens por Manchester City e Real Madrid, além de inúmeras convocações para a Seleção Brasileira, Danilo deve definir seu futuro nos próximos dias.