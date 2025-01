Flamengo inicia conversas com Arsenal por Jorginho

O Flamengo deu início às tratativas para a possível contratação de Jorginho, volante atualmente vinculado ao Arsenal, da Inglaterra. O atleta de 33 anos possui contrato com o clube londrino até junho de 2025, e o Flamengo busca viabilizar sua chegada sem custos financeiros.

As negociações estão em estágio avançado, com a equipe rubro-negra analisando os valores apresentados para formular uma proposta oficial ao jogador. A intenção do Flamengo é firmar um vínculo de três anos com Jorginho.

Embora o volante tenha a opção de assinar um pré-contrato, a direção do Flamengo deseja contar com ele imediatamente. Para que isso ocorra, é necessário que o jogador obtenha a liberação do Arsenal. Se essa autorização não for concedida, o clube carioca não tem interesse em aguardar até o meio do ano para concretizar a transação.

A boa relação entre Jorginho e a diretoria do Arsenal pode facilitar essa liberação sem custos adicionais. Em conversas anteriores, o clube inglês indicou que estaria aberto a permitir a saída do atleta caso surgisse uma proposta vantajosa, visando economizar os salários nos meses subsequentes.

Jorginho é um dos líderes da equipe treinada por Mikel Arteta e já participou de 18 partidas na temporada atual, sendo 10 delas como titular. O jogador demonstra entusiasmo pela possibilidade de atuar no Brasil pela primeira vez em sua carreira profissional.

O Flamengo está empenhado em persuadir Jorginho sobre sua importância dentro do novo projeto do clube sob as gestões de Bap e José Boto. Filipe Luís, um dos jogadores mais experientes do elenco, já dialogou com o volante para enfatizar seu papel fundamental na formação atual. Além disso, uma videoconferência envolvendo o técnico, o jogador e o diretor de futebol foi realizada para alinhar as expectativas.

Nascido em Imbituba, Santa Catarina, Jorginho construiu sua trajetória no futebol europeu. Revelado pelo Hellas Verona, destacou-se no Napoli antes de se transferir para o Chelsea, onde alcançou seu ápice profissional. Naturalizado italiano, foi campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea e conquistou a Eurocopa com a seleção italiana em 2021.

No mesmo ano, recebeu o prêmio de Melhor Jogador da Temporada pela UEFA e ocupou a terceira posição na disputa pelo Ballon d’Or.

A busca do Flamengo por um novo volante se intensifica especialmente devido à iminente saída de Pulgar em 2026. O chileno é um dos pilares da equipe, mas está em sua última temporada contratual e as perspectivas para uma renovação são incertas.

A provável despedida de Pulgar leva a diretoria rubro-negra a monitorar o mercado à procura de um substituto à altura. No elenco atual, Allan ainda não conseguiu se firmar e deve seguir sem espaço na equipe principal. Por outro lado, Evertton Araújo, jovem promessa de 21 anos, é visto com potencial, mas a gestão do clube tem sido cautelosa para não apressar seu desenvolvimento.