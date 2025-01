Palmeiras abre negociações pelo meia Jorginho, do Arsenal

O Palmeiras está disposto a fazer uma contratação bombástica nesta janela de transferências. Nesta quinta-feira (9), o Verdão abriu negociações com o Arsenal pelo meia Jorginho.

Através de seus empresários, o meio-campista de 33 anos foi oferecido ao Alviverde, que viu com bons olhos iniciar tratativas. O atleta está insatisfeito com a falta de oportunidades no time de Mikel Arteta e estaria disposto a deixar o clube antes do fim de seu contrato: 30 de junho de 2025.

No Brasil, Jorginho atuaria apenas por Palmeiras e Flamengo no momento, visto que são os dois times com maior poderio financeiro. Outro fator que pesa é a participação no Super Mundial da Fifa, que será disputado no meio do ano.

Jorginho foi contratado pelo Arsenal junto ao Chelsea no começo de 2023. No entanto, de lá pra cá, não conseguiu engrenar: foram apenas 69 jogos, um gol e três assistências. Na atual temporada, foram apenas 17 oportunidades em campo para o meia, que não participou diretamente de gols pelos Gunners.

Nesta janela de transferências, o Palmeiras adota uma postura agressiva no mercado. A diretoria vem sondando destaques de equipes do Brasil e do exterior e apresenta propostas com números altos. Já foram anunciados pelo Alviverde os atacantes Paulinho e Facundo Torres, que somados beiraram os 30 milhões de dólares.