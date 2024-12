Palmeiras anuncia Facundo Torres como primeiro reforço para 2025

Na última sexta-feira, (20) o Palmeiras oficializou a contratação do atacante uruguaio Facundo Torres, de 24 anos. O jogador, que estava defendendo as cores do Orlando City, dos Estados Unidos, se tornou o primeiro reforço da equipe para a temporada vindoura.

Facundo Torres assinou um contrato que se estende por cinco anos, comprometendo-se com o Verdão até 2029. A sua chegada a São Paulo ocorreu na quarta-feira, (18), quando teve a oportunidade de conhecer as instalações da Academia de Futebol do clube. No dia seguinte, ele passou por exames médicos e avaliações físicas, sendo aprovado para ser anunciado oficialmente como novo jogador palmeirense.

Em entrevista à Palmeiras TV, Torres expressou sua empolgação com a nova etapa na carreira. “A grandeza do Palmeiras fala por si só. Meus amigos Antônio Carlos e Angulo, que jogaram comigo no Orlando City, elogiaram muito o clube. Eu já tinha conhecimento da importância do Palmeiras no cenário mundial e é por isso que estou aqui”, afirmou.

O atacante ainda destacou suas aspirações ao se juntar ao time: “Estou aqui em busca de conquistas que esse clube já alcançou inúmeras vezes e espero fazer parte dessa história. É uma honra ser contratado por um clube tão respeitado como o Palmeiras”.

Facundo Torres demonstrou versatilidade em campo, mencionando sua capacidade de atuar tanto nas laterais quanto centralizado no ataque. Durante seu tempo no Orlando City, ele participou de 44 jogos e anotou 20 gols, além de registrar seis assistências. Com um total de 47 gols em 121 partidas pelo clube da Flórida, ele se tornou o maior artilheiro da história da equipe.

“Não tenho problemas em jogar pela direita, esquerda ou pelo centro. Gosto de ter mobilidade e não me prendo a apenas um lado do campo. Sou um jogador sério e responsável, sempre buscando criar jogadas com habilidade. Um jogador que admiro é o Neymar e estou animado para jogar no país dele”, concluiu Facundo Torres.