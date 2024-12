Palmeiras avança e fica próximo de anunciar Facundo Torres como reforço

O Palmeiras avançou nas negociações por um acordo com o atacante Facundo Torres, do Orlando City. O uruguaio de 24 anos está cada vez mais perto de ser o primeiro reforço alviverde para 2025.

Uma conversa entre o jogador e Abel Ferreira fez o negócio avançar. Nas últimas horas, o treinador ligou por vídeo ao atleta, que gostou do que ouviu e acabou convencido -ele tinha uma proposta do futebol mexicano.

Facundo deve custar cerca de US$ 12 milhões (R$ 72,5 milhões) aos cofres palmeirenses. Ele atua como ponta de origem, mas é versátil e já mostrou faro de goleador nos EUA -desde 2022, ele balançou as redes pelo menos dez vezes em uma mesma temporada.

Resta apenas a assinatura do contrato, já que há acordo costurado entre Palmeiras e Orlando City. O movimento é o último antes de o time paulista anunciar, de maneira oficial, o reforço.

Quem é Facundo Torres?

Facundo Daniel Torres Pérez tem 24 anos e é canhoto. Preferencialmente, ele atua na ponta direita.

Ele é polivalente, como Abel Ferreira gosta. Além de atuar no lado frequentado por Estêvão Torres pode jogar na esquerda e até como segundo atacante.

O uruguaio atua na ponta, mas tem faro de gol. Facundo chegou ao Orlando City em 2022 e marcou mais de dez gols em todas as últimas temporadas: 13 gols e 9 assistências em 2022, 14 gols e 4 assistências em 2023, e 20 gols e 6 assistências nesta sessão.

É formado na base do Peñarol e já recusou a Europa com 16 anos. O jogador chegou ao clube no sub-15 e chamou a atenção rapidamente. Segundo o jornal uruguaio ‘El Observador’, a Juventus tentou contratá-lo ainda na base, mas o pai de Facundo recusou o negócio por ele ser jovem demais.