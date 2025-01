Palmeiras renova com goleiro Lomba por mais uma temporada

O Palmeiras está trabalhando intensamente na gestão de seu elenco visando a temporada de 2025. Nesta quinta-feira (9), o clube confirmou a renovação de contrato do goleiro Marcelo Lomba por mais uma temporada.

Reserva imediato de Weverton, o camisa 14 está nos planos do técnico Abel Ferreira e ficará no Verdão por mais um ano. Quando exigido, o goleiro tem dado conta do recado, o que passa segurança à comissão técnica e à diretoria.

“São três anos e três títulos paulistas. No primeiro ano, eu joguei bastante, inclusive a semifinal. Procuro ajudar da maneira que for, o importante é ter a mentalidade de que quem estiver jogando vai dar o seu melhor, e quem está fora pode cooperar. Quando o grupo fica muito forte, como temos aqui, essa mentalidade tem que estar muito na nossa cabeça. Seja quem jogar 70 jogos no ano ou quem jogar menos, sempre pensar mais no coletivo do que na individualidade. Quem tem a mente forte, quem planta aqui no treinamento, com certeza vai dar a resposta que a torcida quer, as vitórias vão vir para fazer um bom trabalho e ajudar o nosso grupo”, disse Lomba.

Contratado pelo Palmeiras no início da temporada de 2022, Marcelo Lomba disputou três Paulistas e foi campeão em todos. O formato de disputa deste ano é o mesmo, com os clubes enfrentando os times das outras chaves em 12 rodadas. Depois, o melhor de cada grupo encara o segundo colocado nas quartas de final, em jogo único – o Verdão está no Grupo D ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.