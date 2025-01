Palmeiras anuncia parceria com nova patrocinadora até 2026

De olho não só dentro de campo, o Palmeiras também trabalha fora das quatro linhas para se fortalecer. Nesta quinta-feira (9), o clube anunciou como nova patrocinadora a Sil Fios e Cabos Elétricos, maior fabricante brasileiro de condutores elétricos de baixa tensão.

Sem divulgar valores, o Verdão confirmou que a empresa estampará sua logo nos uniformes do masculino, do feminino e nas categorias de base. O vínculo firmado entre as partes é válido até o fim de 2026.

“As recentes conquistas dentro de campo e a credibilidade alcançada fora dele fazem com que muitas empresas conceituadas se interessem em estampar as suas marcas na camisa do Palmeiras. Estamos extremamente orgulhosos desta parceria com a Sil, uma gigante no setor elétrico. Será uma união de muito sucesso”, declarou Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing e Comunicação do Palmeiras.

“Estamos ao lado do nosso consumidor não apenas na hora de oferecer as melhores soluções para as instalações elétricas, mas também no momento de compartilharmos a sinergia da nossa paixão pelo futebol”, destacou Silvio Barone Júnior, presidente da Sil Fios e Cabos Elétricos.

A estreia do novo patrocinador nos uniformes será nesta quinta-feira (9), às 17h, contra o Oeste, na Arena Barueri, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já classificadas, as Crias da Academia cumprem tabela, mas buscam manter o 100% de aproveitamento na competição.