Manchester City sinaliza oferta histórica ao Palmeiras por Vitor Rei

Crédito:O Manchester City está prestes a formalizar uma proposta substancial pelo jovem defensor Vitor Reis, atualmente vinculado ao Palmeiras. O montante oferecido gira em torno de 40 milhões de euros (equivalente a R$ 252 milhões), além da possibilidade de bônus adicionais que podem incrementar o valor total do negócio. A equipe inglesa já chegou a um entendimento verbal com o atleta e demonstra urgência em concluir a negociação. Por sua vez, o Palmeiras busca definir rapidamente sua estrutura defensiva para a próxima temporada de 2025, em meio a um cenário de interesse crescente pelo jogador. Vitor Reis, de apenas 18 anos, tem atraído a atenção de vários clubes na Inglaterra, incluindo o Brighton, e sua avaliação nos bastidores do Palmeiras sempre superou os 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 189 milhões). O defensor possui contrato válido até dezembro de 2028, o que garante ao clube brasileiro uma margem significativa em possíveis negociações. Cesar Greco/Palmeiras