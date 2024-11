Guardiola revela marcas no rosto após empate tenso do Manchester City

Durante a coletiva de imprensa que sucedeu o empate dramático entre Manchester City e Feyenoord, o técnico Pep Guardiola chamou atenção não apenas pelo resultado inesperado, mas também pelas marcas visíveis em seu rosto. O embate, válido pela quinta rodada da Liga dos Campeões 2024/2025, terminou em 3 a 3 após o City desperdiçar uma vantagem de três gols.

Guardiola compareceu à coletiva exibindo um corte no nariz e arranhões na cabeça, que logo se tornaram o foco das perguntas dos jornalistas presentes. Questionado sobre as lesões, o treinador espanhol esclareceu que foram autoinfligidas durante a tensão do jogo. “Acabei me arranhando ao passar a mão no rosto“, explicou Guardiola com um tom bem-humorado, afirmando ainda que não foi intencional.

O empate acentua um momento difícil para o Manchester City nesta temporada. A equipe acumula uma sequência de seis jogos sem vitórias, com cinco derrotas e um empate. Na partida desta terça-feira, o time parecia pronto para quebrar essa sequência negativa ao abrir 3 a 0, mas viu a vitória escapar nos minutos finais do segundo tempo.

Atualmente ocupando a modesta 15ª posição na tabela da Champions League com oito pontos, o City corre o risco de descer ainda mais na classificação após os jogos que complementam esta rodada. A equipe de Guardiola precisa urgentemente reencontrar seu melhor futebol para reverter a situação e avançar na competição continental.