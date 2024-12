Palmeiras rejeita proposta recorde de clube inglês por Vitor Reis

O cenário do Palmeiras permanece agitado neste final de ano, especialmente em relação à possível saída do zagueiro Vitor Reis. O jovem defensor, alvo de interesse do Brighton, da Premier League, é visto como uma peça valiosa no atual elenco alviverde.

A equipe inglesa está disposta a apresentar uma proposta na faixa de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões), em negociação que seria recorde para o futebol brasileiro, se tratando da venda de um zagueiro. No entanto, a diretoria do Palmeiras sinalizou que não tem a intenção de negociar Vitor Reis até a conclusão do Mundial de Clubes, que acontece no meio de 2025.

A única maneira de o clube paulista reconsiderar sua posição seria através de uma proposta que se equiparasse ao valor pago pelo Chelsea por Estêvão, que pode chegar a 61,5 milhões de euros (perto de R$ 400 milhões), considerando os valores fixos e as metas variáveis atreladas à negociação.

Vitor Reis, aos 18 anos, vem sendo monitorado por diversos clubes europeus, incluindo gigantes como Arsenal e Real Madrid. Sua promoção ao time principal do Palmeiras ocorreu neste ano e desde então, ele já participou de 22 partidas em 2024, marcando dois gols.

O defensor possui contrato com o Palmeiras até 2028 e está protegido por uma cláusula rescisória estipulada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 638 milhões). Com um futuro promissor pela frente, Vitor Reis é considerado uma das maiores revelações do clube nos últimos anos e seu desempenho continuará sendo observado tanto pelos torcedores quanto por olheiros internacionais.