Sem Gil, Santos inscreve 19 jogadores para o Paulistão

O Santos tem a possibilidade de inscrever até 30 atletas em sua lista principal para o Campeonato Paulista. Atualmente, o clube já conta com 19 jogadores registrados, deixando 11 vagas disponíveis para serem preenchidas durante a primeira fase do torneio.

Entre os jogadores já inscritos, destaca-se o venezuelano Yeferson Soteldo, que confirma sua permanência no clube. A equipe tem até o dia 11 de fevereiro para finalizar a lista, incluindo nomes como o atacante paraibano Tiquinho Soares, que ainda não foi regularizado, e o argentino Álvaro Barreal, cuja chegada está prevista para a próxima sexta-feira.

Adicionalmente, o zagueiro Gil não figura na listagem inicial, apesar de estar apto fisicamente. A comissão técnica decidiu inscrever os atletas de acordo com a necessidade das partidas e optou por não incluir Gil na estreia, justificando sua ausência momentânea.

Na eventualidade de avançar para as próximas fases da competição, o Santos terá até o dia 28 de fevereiro para realizar alterações em quatro nomes da lista A. Por sua vez, a lista B é composta por jogadores formados nas categorias de base do clube, que incluem Hyan, JP Chermont, João Victor, Kevyson, Miguelito e Luca Meirelles.

A estreia do Santos no Paulistão está agendada para esta quinta-feira contra o Mirassol, na Vila Belmiro, com início marcado para às 21h30 (horário de Brasília). Em seguida, no domingo, a equipe se desloca para Campinas onde enfrentará a Ponte Preta.

Confira abaixo os jogadores inscritos pelo Santos:

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão, João Paulo

Laterais: Escobar, Hayner, Léo Godoy; JP Chermont*, Kevyson* e Souza*

Zagueiros: João Basso, Zé Ivaldo, Luan Peres e Luisão

Meias: Diego Pituca, João Schmidt, Patrick, Thaciano e Tomás Rincón; Hyan* e Miguelito*

Atacantes: Guilherme, Lucas Braga, Wendel Silva e Soteldo; Luca Meirelles*

*Jogadores pertencentes à Lista B (formados na base).