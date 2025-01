Santos empresta o volante Rodrigo Fernández ao Independiente

O Santos emprestou o volante Rodrigo Fernández ao Independiente, da Argentina. O atleta foi anunciado oficialmente como reforço do clube na noite do último sábado (11).

De acordo com informações divulgadas pelos argentinos, o meio-campista uruguaio foi cedido até o final da temporada, no entanto, com algumas condições. O Independiente não pagou pelo empréstimo, mas também não há opção de compra ao final do contrato. Ainda, o Rey de Copas pagará 70% do salário, enquanto o Peixe arcará com o restante.

Na temporada de 2024, Rodrigo Fernández também atuou emprestado na Argentina, no Newell’s Old Boys. O clube, no entanto, não foi capaz de arcar com a compra definitiva do volante, que retornou ao Santos. Fora dos planos do técnico Pedro Caixinha, o atleta foi novamente cedido.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro diante do Mirassol, na Vila Belmiro, às 21h30. Até o momento, o clube anunciou a chegada de dois reforços (os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão), mas deve confirmar a chegada de pelo menos sete atletas até o começo da temporada de 2025.