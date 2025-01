Santos anuncia a contratação do zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro

O Santos anunciou neste sábado (11) a sua primeira contratação para 2025. Trata-se do zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro, que chega por empréstimo ao clube paulista.

De acordo com informações divulgadas pelo Peixe, o defensor de 27 anos chega cedido pela Raposa até o final da atual temporada, com opção de compra e passe fixado.

Nascido em Maceió, em Alagoas, Zé Ivaldo começou a carreira nas categorias de base do CRB em 2014 e, no ano seguinte, foi contratado pelo Athletico-PR. Ganhou sua primeira oportunidade como profissional e permaneceu na equipe de Curitiba por oito temporadas, acumulando empréstimos por Vitória, em 2019, e Cruzeiro, em 2022.

Pelo Furacão, o zagueiro foi tetracampeão paranaense e bicampeão da Conmebol Sul-Americana. E, após a boa impressão deixada durante o empréstimo, Zé Ivaldo foi adquirido em definitivo pelo Cruzeiro em 2024. Ao todo, foram 83 jogos pelo clube mineiro, com cinco gols e três assistências, além do título da Série B em 2022.

Até a estreia no Campeonato Paulista, no dia 16 de janeiro diante do Mirassol, na Vila Belmiro, o Santos planeja anunciar mais nomes para reforçar sua equipe. Alguns jogadores já estão acertados e inclusive treinam no CT Rei Pelé, como o zagueiro Luisão, o lateral-direito Léo Godoy e o meia-atacante Thaciano.