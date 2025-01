Santos acerta a contratação do lateral Leo Godoy, do Athletico

O Santos acertou a contratação do lateral-direito Leo Godoy, atualmente vinculado ao Athletico Paranaense. O jogador argentino, de 29 anos, deve se juntar ao Peixe por meio de um empréstimo que terá a duração de um ano, com a possibilidade de aquisição definitiva estabelecida em contrato.

No momento, os detalhes finais do acordo estão sendo ajustados, e a equipe santista aguarda a chegada do atleta para a realização dos exames médicos necessários.

Antes de sua passagem pelo Athletico, Leo Godoy se destacou no Estudiantes, na Argentina. No entanto, sua performance no Furacão foi ofuscada pelo rebaixamento da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro.

A negociação com Godoy ocorre em um contexto de movimentações significativas no elenco do Santos. O clube também está próximo de fechar acordos com Thiago Maia e já garantiu a contratação do zagueiro José Ivaldo. Além disso, Luisão já está à disposição da comissão técnica.

O Santos demonstra otimismo em relação à negociação com o meia-atacante Thaciano e investiga a possibilidade de contar com o inglês Josh Windass em seu time.

Por outro lado, o Santos está encaminhando a venda do jogador Jair para o Botafogo. O acordo incluirá uma quantia em dinheiro e a troca de atletas, com Lucas Halter e Tiquinho Soares sendo os nomes mais mencionados nesse contexto.