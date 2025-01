César Sampaio retorna ao Santos para integrar comissão técnica fixa

O Santos segue em sua reestruturação ao anunciar o retorno de César Sampaio, que passa a integrar a comissão técnica como auxiliar fixo. Revelado pelo Peixe nos anos 80, Sampaio retorna com a missão de fortalecer a conexão entre o DNA santista e as práticas do dia a dia, além de ser um elo entre o elenco profissional e as categorias de base.

Convidado pelo CEO Pedro Martins, o ex-volante terá um papel estratégico na gestão técnica do clube. Ele será responsável por ajudar a comissão técnica liderada por Pedro Caixinha, além de documentar os pilares inegociáveis do modelo de jogo do Santos, como o perfil ideal de atletas e a organização tática. Sua função vai além do campo, envolvendo também a criação de planos individualizados para jovens promessas do sub-20 que têm potencial para chegar ao time principal.

Na visão de Sampaio, seu retorno é mais que uma oportunidade profissional; é uma reconexão com suas raízes. “Voltar às origens é algo maravilhoso, né!? Estou desfrutando de cada minuto aqui, encontrando amigos de muito tempo, essa atmosfera está me fazendo muito bem. Vou me doar ao máximo para que o Santos tenha um ano de conquistas e de um ambiente muito positivo”, destacou ele.

Além de cuidar da integração técnica, Sampaio também terá a missão de manter um bom relacionamento com o elenco principal, promovendo um ambiente harmônico e produtivo. Pedro Martins, por sua vez, celebrou a chegada de um profissional tão identificado com o clube: “Além de ter identidade com o Santos, ele traz uma bagagem que vai agregar muito à nossa reestruturação, tanto pelo que viveu como jogador quanto pela experiência acumulada na seleção e em grandes clubes”.

A história de César Sampaio no Santos começou em 1983, quando ele ingressou nas categorias de base indicado pelo ídolo Lima. Promovido ao profissional em 1986, atuou até 1991, acumulando 298 partidas e nove gols. Em 1990, foi premiado com a Bola de Prata por suas atuações no Campeonato Brasileiro. Ele também fez história pela Seleção Brasileira, com 49 jogos, incluindo a participação na Copa do Mundo de 1998.

Fora das quatro linhas, Sampaio teve passagens de destaque como dirigente e auxiliar técnico. Depois de colaborar com a Seleção Brasileira entre 2019 e 2022 e atuar no Flamengo, agora ele retorna ao clube que o formou, pronto para contribuir com sua experiência e conhecimento. Com Sampaio de volta, o Santos reafirma seu compromisso de resgatar a identidade que sempre marcou o clube.