Santos negocia a contratação do meia-atacante inglês Josh Windass

O Santos Futebol Clube está próximo de formalizar a contratação do meia-atacante inglês Josh Windass, de 30 anos, para a temporada de 2025. O clube já chegou a um entendimento financeiro e acordou os termos do contrato com o jogador, restando apenas a autorização do Sheffield Wednesday, equipe que atualmente compete na segunda divisão inglesa.

Josh Windass é um atleta versátil, capaz de atuar em diversas posições no ataque, incluindo meia central, atacante ofensivo e segundo atacante. Sua chegada ao Santos é uma recomendação do técnico Pedro Caixinha, com quem trabalhou no Rangers, na Escócia, em 2017. A diretoria santista enxerga a contratação como uma oportunidade vantajosa e acessível no mercado.

A expectativa é que o Santos obtenha a liberação do jogador em breve para que possam assinar um contrato definitivo. O interesse do clube alvinegro por Windass foi inicialmente reportado pelo portal Talk Sport e posteriormente confirmado por outras fontes de notícias esportivas.

No momento, a única contratação oficializada pelo Santos é a do zagueiro Luisão, ex-Novorizontino, que já se juntou ao grupo no Centro de Treinamento Rei Pelé. Além disso, o clube está em negociações avançadas com o Botafogo para uma transação envolvendo o jogador Jair e trabalha para concretizar a aquisição de Thaciano junto ao Bahia.