Santos confirma saídas de Alexandre Gallo e Marcelo Fernandes

O Santos fez uma verdadeira limpa no clube nesta sexta-feira (30). Em um comunicado, o clube informou que o diretor de futebol, Alexandre Gallo e o auxiliar técnico Marcelo Fernandes não fazem mais parte do quadro de funcionários do clube.

Além deles, o Peixe também confirmou as saídas do preparador de goleiros Arzul e do preparador físico Carlito Macedo. Todos os quatro profissionais foram comunicados de seus desligamentos pelo CEO Pedro Martins.

A situação para Gallo ficou insustentável por conta da novela para o anúncio do novo técnico: o Santos ficou mais de um mês sem treinador desde a saída de Fábio Carille, que aconteceu após a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já Marcelo Fernandes fazia parte da comissão técnica fixa do clube há vários anos, mas a presença no rebaixamento esgotou a paciência dos torcedores, que há um tempo já pediam a sua saída.

A cerca de de duas semanas para o início da temporada – a estreia no Campeonato Paulista -, o Santos ainda não se pronunciou sobre reforços e saídas de jogadores do clube. O time do técnico Pedro Caixinha enfrenta o Mirassol no dia 16 de janeiro, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Estadual.