Santos anuncia novo patrocinador por duas temporadas

O Santos anunciou nesta quinta-feira (2) o acordo com seu novo patrocinador: trata-se da rede de Farmácias Nissei, que firmou contrato com o clube por dois anos, válido até o final de 2026.

O logo da empresa será exposto na camisa dos atletas, na propriedade chamada “escudetto”, em ações de hospitalidade, em uniformes de treinos e viagens de atletas e staff, nas placas publicitárias do CT Rei Pelé, em backdrops de entrevistas e na sala de imprensa, no carrinho maca que transporta os jogadores que necessitam de atendimento durante as partidas e também estampará o mascote Baleião.

“Ao longo de 2024, obtivemos o apoio de grandes empresas, numa demonstração de confiança e de credibilidade. Essas parcerias são fundamentais para essa fase de reconstrução e indicam uma grande perspectiva de futuro para todos os envolvidos“, expressou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Estreante no âmbito futebolístico, a empresa farmacêutica patrocinará um clube de futebol brasileiro pela primeira vez na sua história. A primeira exibição dos uniformes com a logo da Nissei acontecerá no dia 16 de janeiro, quanto o Santos enfrenta o Mirassol, na Vila Belmiro, às 21h30, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe está no Grupo B, que também conta com Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani.