Santos empresta zagueiro Luiz Felipe ao Goiás

O Santos emprestou o zagueiro Luiz Felipe ao Goiás na última segunda-feira (30). O defensor atuará pelo clube goiano durante a temporada 2025.

Fora dos planos do Peixe, o defensor de 31 anos tem contrato com o clube paulista apenas até o final de 2025, podendo significar o encerramento de sua passagem na Vila Belmiro. Ele não defende as cores alvinegras desde 2022.

Nas duas últimas temporadas, Luiz Felipe esteve emprestado ao Atlético-GO, que foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Num geral, o zagueiro soma 35 jogos pelo Dragão e dois gols marcados. Agora, ele atuará pelo rival, e ambas as equipes se enfrentarão na segunda divisão nacional de 2025.

O Santos segue fazendo uma limpa em seu elenco, dispensando alguns jogadores em fim de contrato e emprestando outros. Recentemente, o atacante Otero foi anunciado pelo Nacional, do Uruguai, e acertou a venda do lateral João Lucas ao Grêmio.