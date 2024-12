Santos acerta venda do lateral João Lucas ao Grêmio

O Santos acertou a venda do lateral-direito João Lucas para o Grêmio nesta segunda-feira (30). O negócio entre as equipes foi fechado em 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,8 milhões).

O clube gaúcho aguarda a realização de exames médicos e a assinatura do contrato para oficializar a contratação do jogador. João Lucas, que completou 26 anos, destacou-se na última temporada durante seu empréstimo ao Juventude, onde teve um desempenho considerado satisfatório.

Apesar de ter um vínculo com o Santos até o final de 2025, João Lucas foi negociado após seu retorno do Juventude. Antes de sua passagem pelo Peixe e pelo Ju, o defensor já havia atuado por outras equipes como Bangu, Flamengo e Cuiabá.

No Grêmio, o jogador terá a oportunidade de trabalhar sob a orientação do técnico Gustavo Quinteros, que chegou a manter negociações com o Santos anteriormente.