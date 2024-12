Grêmio anuncia a contratação do técnico Gustavo Quinteros

O Grêmio enfim terminou a saga da busca pelo seu novo técnico. Na noite do último sábado (28), o clube anunciou o contratação de Gustavo Quinteros, que assumirá a equipe a partir do ano que vem.

Quinteros estava no Vélez Sarsfield, onde conquistou o Campeonato Argentino há algumas semanas. No Imortal, o treinador de 59 anos terá contrato de em ano e trouxe consigo os auxiliares técnicos Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, além do preparador físico Hugo Roldán.

Sem técnico desde que anunciou a saída de Renato Gaúcho, o Grêmio viveu uma verdadeira novela para encontrar seu novo comandante. O clube negociou com vários nomes e chegou a ficar por detalhes de assinar com Pedro Caixinha, mas o acordo melou e o português fechou com o Santos.

De acordo com o presidente do Imortal, Alberto Guerra, o que fez o acordo colapsar foram algumas exigências de Caixinha que não foram bem-vistas no clube e seriam inviáveis de acatar. Ainda, Guerra afirmou que faltava apenas a assinatura para o anúncio do treinador.

Gustavo Quinteros deve fazer sua estreia pelo Grêmio no dia 22 de janeiro, diante do Brasil de Pelotas, pela estreia do Campeonato Gaúcho. Até lá, o argentino trabalha com sua comissão técnica e com os dirigentes tricolores para alinhar o planejamento da temporada 2025 e montar o elenco.