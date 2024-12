FGF divulga datas de competições de futebol do Rio Grande do Sul

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou datas detalhadas a respeito do início das competições masculinas de 2025. A entidade confirmou as informações em nota publicada no site oficial e nas redes sociais.

A ‘temporada gaúcha’ terá cinco torneios ao todo, contando divisões inferiores. Dentre elas, apenas a Recopa Gaúcha, disputada entre o campeão estadual e o vencedor da Copa FGF, ainda não está confirmada. Confira as datas:

Gauchão A1 – 22/01 até 16/03

Gauchão A2 – 17/05 até 31/08

Gauchão Série B – 28/09 até 30/11

Copa FGF – 24/09 até 07/12

Recopa Gaúcha – A DEFINIR

O Grêmio é o atual campeão do Campeonato Gaúcho, tendo vencido o Ipiranga na final por 3 a 1, no começo deste ano. O Imortal também participou da Copa FGF, mas foi superado pelo São Luiz por 2 a 0. O então técnico Renato Portaluppi usou o torneio para avaliar atletas com poucos minutos em campo no time principal.