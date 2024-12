Presidente do Grêmio explica negociação frustrada com Pedro Caixinha

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, deu sua versão a respeito da negociação frustrada com o técnico Pedro Caixinha. O português estava perto de acerto com o Imortal, mas as tratativas melaram e ele acabou assumindo o Santos.

De acordo com o dirigente gremista, o que fez o acordo colapsar foram algumas exigências de Caixinha que não foram bem-vistas no clube e seriam inviáveis de acatar. Ainda, Guerra afirmou que faltava apenas a assinatura para o anúncio de Caixinha.

“No caso do Pedro (Caixinha), o treinador estrangeiro é um pouco mais dificultoso, é difícil entenderem as regras trabalhistas e fiscais do Brasil. Tem algumas exigências, às vezes não é questão de dinheiro, é de precedente. É difícil de gerir contratos com determinadas regras. Todos os outros jogadores depois podem querer, talvez não seja legal, teria que mudar muita coisa estruturalmente no clube. As negociações estavam avançando, diria que só faltava a assinatura, mas ele deve ter recebido uma proposta mais vantajosa e optou para ir para aquele lado“, explicou Guerra, ao programa Seleção Sportv.

Assim, o Grêmio segue na busca por um novo treinador e tem um nome como principal alvo: Gustavo Quinteros. O técnico do Vélez Sarsfield, da Argentina, é a prioridade da diretoria gaúcha, até o momento.

Após negociações frustradas com Pedro Caixinha, o Imortal vai com tudo para fechar o quanto antes com Quinteros. O clube está sem um técnico desde que demitiu Renato Gaúcho, em 9 de dezembro.

O Santos estava em negociações com Gustavo Quinteros nas últimas semanas, mas as tratativas não se concretizaram. Nesse sentido, o Peixe foi atrás de Caixinha e anunciou o português.