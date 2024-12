Atlético-MG e Grêmio são os únicos clubes da Série A sem técnico

Com a temporada de 2025 chegando, os clubes estão se movimentando no mercado para reformular as equipes visando as competições do ano que vem. No entanto, Atlético-MG e Grêmio parecem estar atrasados, uma vez que são os únicos entre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não têm um técnico confirmado.

O Galo demitiu o argentino Gabriel Milito no começo de dezembro após uma derrota para o Vasco, em São Januário. Desde então, o clube foi comandado por Lucas Gonçalves, que assumiu a equipe de forma interina. O ex-comandante alvinegro não resistiu a uma sequência negativa de resultados e aos vices da Libertadores e da Copa do Brasil.

Já no caso do Imortal, o clube definiu a saída de Renato Gaúcho após o término do Brasileirão, quando se encerrava o contrato do treinador. Desde então, os gaúchos já negociaram com alguns nomes como Pedro Caixinha e Gustavo Quinteros, mas ainda não há uma definição sobre quem assumirá para 2025.

Tanto Grêmio quanto Atlético-MG vão disputar, além dos torneios estaduais e do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Diante disso, as equipes correm contra o tempo para acertar com o novo comandante para que o planejamento não fique apertado.

Recentemente, Santos e Vasco também estavam nessa lista de clubes sem técnico, mas por fim conseguiram resolver essa pendencia. Enquanto o Peixe contratou o português Pedro Caixinha, o Gigante da Colina contratou Fábio Carille.